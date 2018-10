Le mele caramellate sono uno dei dolci più golosi e tipici della festa di Halloween, realizzato con mele rivestite da un caramello profumato e croccante. Protagoniste della tavola stregata di Halloweeen, le mele caramellate piaceranno moltissimo a tutti, soprattutto ai bambini! L'unica attenzione che dovrete avere sarà per la preparazione del caramello rosso fuoco, vi consiglio di munirvi di un termometro da cucina!

colorante alimentare rosso in gel

PROCEDIMENTO

Lavate e asciugate bene le mele, eliminate il picciolo e posizionate al centro di ognuna uno stecco di legno lungo 30 cm. Fate in modo che stiano dritte. Per il caramello: sciogliete lo zucchero con l'acqua in un pentolino.