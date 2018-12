I medaglioni di maiale al taleggio sono un secondo piatto gustoso e raffinato realizzato con il filetto di maiale rivestito di pancetta e rosmarino e impreziosito da una delicata salsa al taleggio. I medaglioni di maiale devono essere spessi circa 3 cm e cotti in padella per non più di 4 minuti per lato, affinché siano dorati fuori ma teneri e rosati all'interno! Se non avete il taleggio potete sostituirlo con la fontina, il roquefort o il gorgonzola.

PROCEDIMENTO

Mettete burro e olio in una padella, quando il burro sarù fuso posizionate i medaglioni di maiale e fateli dorare a fuoco moderato per 4-5 minuti al massimo su ogni lato (rigirateli solo una volta, non schiacciateli e non bucateli per fare in modo che la carne risulti tenera e succosa!). Toglieteli dalla padella e teneteli in caldo.