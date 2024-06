Lemon meringue pie

Srotolate la pasta frolla in uno stampo da crostata (diametro 24 cm), eliminate la frolla in eccesso, bucherellate la base con i rebbi di una forchetta, mettetevi all’interno un pezzetto di carta forno e alcuni pesetti (ad esempio ceci, fagioli, riso) e cuocete in forno preriscaldato statico a 170°C per circa 15-20 minuti, eliminate la carta forno e i pesetti e rimettete in forno per 5 minuti. Lasciare raffreddare completamente.