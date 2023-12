DIFFICOLTA facile

Il numero di Cotto e mangiato Magazine di dicembre vi riserva tante sorprese per portare in tavola nuove idee sia nei giorni di Festa che in quei momenti che desidererete far diventare speciali. La ricetta delle lasagne cups è sicuramente da provare: deliziose monoporzioni che potrete gestire al meglio in un ricco menù o, per un pasto più leggero, farne il piatto principale accompagnato da verdure condite leggermente. Insomma un vero passepartout per tutte le occasioni.