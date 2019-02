Lasagne con carciofi e pecorino: bontà e tradizione

Che sia Romanesco , Violetto di Toscana o Spinoso Sardo , il carciofo è prezioso per la salute perché contiene minerali, vitamine e antiossidanti , è diuretico e contribuisce a eliminare le tossine. Non ultimo è davvero squisito ed estremamente versatile, due buonissimi motivi per renderlo protagonista di un classico della tradizione che riscuote sempre tanto successo: la lasagna . Eccovi la nostra ricetta, tratta dal numero di febbraio del magazine di COTTO E MANGIATO , per una versione bianco/verde di questo amato primo piatto.

PROCEDIMENTO

PER LE LASAGNE: sbollentate le sfoglie di lasagna per 2 minuti, poi stendetele su un canovaccio e lasciate asciugare.



PULITE i carciofi, divideteli a spicchi e immergeteli in acqua acidulata con succo di limone. Sgocciolateli e fate rosolare con 20 g di burro, poco olio, sale e pepe per 20 minuti a fuoco basso.



FONDETE 40 g di burro in un pentolino, unite la farina e fatela tostare, poi versate il latte a temperatura ambiente tutto in una volta e lasciate addensare la besciamella sul fuoco, mescolando. Regolate sale, pepe e noce moscata, insaporite con 20 g di pecorino grattugiato.



VERSATE un velo di besciamella sul fondo di una teglia imburrata. Disponete uno strato di pasta, uno di salsa e poi uno di carciofi. Spolverizzate con il pecorino restante e proseguite alternando gli strati fino a esaurire gli ingredienti. Infornate a 180°C per 30 minuti e a 250°C per altri 10 minuti.



