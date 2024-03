La torta “Dolce Puglia” alle mandorle del pastry Chef Nico Carlucci

PROCEDIMENTO

Per la pasta frolla alle mandorle e nocciole:

Inserire in planetaria con foglia, burro e farina e lasciare sabbiare, sostituire la foglia con il gancio e continuare a impastare inserendo lo zucchero e le due polveri. Appena l’Impasto risulta amalgamato, inserire le uova, il sale e infine la vaniglia. Lasciare impastare sino a formare un impasto compatto. Tirare fuori dall’impastatrice, avvolgere in pellicola alimentare e riporre in frigo per almeno 2 ore prima dell’utilizzo.

Per la cotognata:

Tagliate le mele cotogne a pezzi e privatele del torsolo e riponetele in una ciotola con acqua e limone per non farle annerire. Trasferite le mele in una pentola, unite lo zucchero semolato e l’acqua. Mettetele sul fuoco e lasciatele cuocere per 30 minuti, mescolandole di tanto in tanto per non far bruciare il composto. Quando le mele saranno morbide, toglietele dal fuoco e passatele con il passaverdure. Rimettete la purea di mele nella pentola e aggiungete lo zucchero di canna. Cuocete la cotognata per altri 30 minuti, il composto deve essere non molto denso. Lasciatela raffreddare per 1 giorno. Riporre in vasetti.

Per la Pasta Reale alle mandorle varietà “Filippo Cea”:

Dopo aver sgusciato le mandorle, inseritele nel mixer con lo zucchero. Iniziate a frullare ad intermittenza, fino a quando non si saranno amalgamate (non di continuo per non far disperdere sulle pareti gli oli essenziali delle mandorle). Unite anche l’acqua e continuate a frullare fino ad ottenere un composto denso e compatto, ossia la pasta di mandorle. Riporre in frigo in pellicola alimentare sino all’utilizzo.

Per la visciolata di amarene:

Rimuovete il nocciolo e il gambo dalle visciole e denocciolate le amarene. Se la frutta è matura al punto giusto i noccioli verranno fuori con facilità. Inserite le visciole e le amarene all'interno di una pentola dai bordi alti. Aggiungete lo zucchero e mescolate bene. Coprite con un coperchio o un canovaccio e lasciate macerare il tutto per almeno 2 ore. Trascorso il tempo di macerazione, ponete la pentola sul fuoco. Cuocete mescolando spesso per circa 30 minuti. Dopo i primi 10 minuti di cottura si formerà una schiuma biancastra in superficie: rimuovetela con l'aiuto di una schiumarola. Lasciate raffreddare e versate nei vasetti.

Per la crema frangipane alle mandorle:

Tritate finemente le mandorle nel cutter formando una farina. In una ciotola unite il burro ammorbidito e lo zucchero e frullate fino ad amalgamarli completamente. Continuando a frullare incorporate le uova una per volta, inserendo la successiva solo quando la prima è amalgamata al composto. Infine unite la farina. La crema frangipane è pronta per farcire la torta da mettere in forno.

Per il crumble all’amaretto:

Tritate finemente le mandorle nel cutter formando una farina. Inserite tutti gli ingredienti nella planetaria con la "foglia" e lasciate lavorare per pochi minuti (non dovrà essere completamente impastato). Riponete l'impasto ottenuto su una teglia foderata con carta da forno. Cuocere a 160°C per circa 12-14 minuti. Fate raffreddare e utilizzate come decorazione e contrasto di gusto nella torta. Decorate con 5 mandorle, 2 dischetti di cioccolato bianco e zucchero a velo.