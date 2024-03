La Rossa Francese, piatto signature dello chef Antonio Chiodi Latini

Nel suo ristorante a Torino i vegetali diventano protagonisti grazie alla sua creatività e a tecniche innovative come nella ricetta dei famosi ravioli vegan con caramello al frutto della passione .

Antonio Chiodi Latini , con una lunga carriera nel settore della ristorazione, ha trovato una nuova passione nell'amore per il vegetale.

PROCEDIMENTO

Per formare il raviolo, sbucciare le rape e affettarle a fette sottilissime con una mandolina. Mettere a bollire le foglie di rapa in olio e aceto per quattro minuti, poi asciugarle.

Per il ripieno, pelare le patate, cuocere e schiacciarle. Condirle con olio, sale e pepe.

Per il caramello, sciogliere lo zucchero a secco in un pentolino, poi aggiungere il succo del frutto della passione e cuocere per un minuto.

Per il condimento, montare con il frullatore ad immersione il latte di soia con il succo di limone e sale.

Aggiungere l'olio di semi a filo fino a ottenere una crema. Aggiungere il cerfoglio continuando a mixare per un minuto.

Riempire le foglie di rapa con la composta di patate e formate dei tortelli da adagiare sopra l'emulsione al cerfoglio. Condire con piccole gocce di caramello al frutto della passione.