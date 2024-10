Coniglio arrosto alla ligure

La domenica è il giorno in cui ci svegliamo la mattina con la casa già invasa dai profumi dell’arrosto che cuoce lentamente per il pranzo. È una memoria olfattiva, percepiamo il profumo del rosmarino, della salvia e dell’alloro, il profumo della rosolatura e del brodo. Ecco quindi la ricetta tradizionale del coniglio arrosto alla maniera ligure, perfetto per il pranzo della domenica.