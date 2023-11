La ricetta “Paesaggio d'Inverno” firmata dallo chef stellato Pietro Leemann

DIFFICOLTA facile

Il Natale è alle porte e le preparazioni in vista delle prossime festività sono già iniziate. Così, se state pensando a cosa preparare in vista del cenone, ecco un’idea che può mettere d’accordo tutti. Una ricetta a cura dello chef Pietro Leemann, patron del ristorante vegetariano stellato Joia di Milano, il primo ristorante vegetariano ad essere insignito della Stella Michelin in Europa, e ambassador di Planted, la della foodtech svizzera dedicata al cibo vegetariano e vegano.

Planted propone la ricetta “Paesaggio d’Inverno”, dall’anima green completa e gustosa, con riso, lenticchie, verdure di stagione e bocconcini Planted al naturale. Un piatto unico ricco di sapori e colori ideale per celebrare a tavola insieme a vegani, vegetariani, flexitariani, amanti del plant-based e a chi desidera un’alimentazione più sana, etica e sostenibile

.

Anche sulle tavole natalizie, regno della tradizione, Planted conquista i palati più scettici e dimostra la versatilità delle sue proposte plant-based in cucina, per un’alimentazione più consapevole che rispetti l’ambiente, la salute e gli animali, ma senza alcun compromesso sul gusto e sulla qualità degli ingredienti: tra le tante alternative vegetali alla carne presenti sul mercato, la foodtech svizzera si distingue ed è apprezzata anche dai grandi chef proprio per un’etichetta tra le più corte, pulite e naturali al mondo nella categoria dei sostituti della carne, con solamente quattro ingredienti facilmente riconoscibili - proteine e fibre di piselli, acqua, olio di canola e vitamina B12.