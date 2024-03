La focaccia del contadino dello Chef Jacopo Chieppa

Jacopo Chieppa , grande chef con passione per i lievitati, dopo una lunga esperienza al Mirazur, uno dei migliori ristoranti al mondo, apre Kilo nel 2020 ed Equilibrio nel 2022 a Dolcedo (IM), un mulino ristrutturato lungo un torrente. Come dimostra la celebre " Focaccia del contadino ", servita con burro di Normandia montato e olio Evo Frantoio Sant’Agata, la sua cucina riflette amore per le materie prime locali e una particolare attenzione alla panificazione .

PROCEDIMENTO

Mettere nella planetaria 200 grammi di acqua fredda con il lievito. Aggiungere entrambe le farine e impastare per tre minuti a velocità 1.

Lasciare riposare per 40 minuti, poi impastare per quattro minuti a velocità 1 e per altri otto minuti a velocità 2, aggiungendo il sale e la restante acqua a filo.

Travasare l’impasto in un contenitore e lasciare riposare fino a quando non raddoppia.

Suddividere in palline da 150 grammi e lasciare nuovamente lievitare per circa 45 minuti. Stendere le palline sul padellino e lasciare riposare per 15 minuti prima di infornare in forno ventilato preriscaldato a 210 gradi per 8/10 minuti.

A cura di Indira Fassioni