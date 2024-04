La crostata di ricotta e visciole dello chef Danilo Pelliccia

PROCEDIMENTO

Preparazione della pasta frolla:

In una ciotola grande, setacciare la farina e il sale. Aggiungere il burro freddo a cubetti e lavorarlo con la punta delle dita fino a ottenere un composto sabbioso. Aggiungere lo zucchero a velo e la scorza grattugiata di limone (se desiderato) e mescolare. Aggiungere l'uovo e impastare velocemente fino a ottenere un composto omogeneo. Formare una palla, avvolgerla nella pellicola trasparente e lasciarla riposare in frigorifero per almeno 30 minuti.

Preparazione del ripieno:

In una ciotola, mescolare la ricotta con lo zucchero e l'estratto di vaniglia fino a ottenere un composto liscio e cremoso. Continuare a mescolare fino a quando il composto è omogeneo.

Assemblaggio della crostata:

Preriscaldare il forno a 180°C e imburrare una teglia per crostate. Riprendere la pasta frolla dal frigorifero e stenderla su una superficie leggermente infarinata fino a ottenere uno spessore di circa 3-4 mm. Trasferire la pasta frolla nella teglia preparata e pressarla delicatamente sui bordi. Bucherellare il fondo con una forchetta. Versare il composto di ricotta sulla base della crostata e distribuirlo uniformemente. Disporre le visciole sulla crema di ricotta, premendole leggermente in modo che aderiscano. Infornare la crostata in forno preriscaldato e cuocere per circa 35-40 minuti, o fino a quando non risulterà dorata e la crema di ricotta stabile. Una volta cotta, lasciar raffreddare sulla teglia per alcuni minuti, quindi trasferirla su un piatto da portata.

Servire la crostata di ricotta e visciole a temperatura ambiente o refrigerata, tagliata a fette. Si può spolverizzare con zucchero a velo prima di servire, se desiderato.

A cura di Indira Fassioni in collaborazione con Micol Ferrara