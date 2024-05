La Charlotte alle mele e cioccolato di Madame’s Kitchen

La blogger Debora Vivian Garra, meglio conosciuta come Madame’s Kitchen, presenta la sua ricetta della Charlotte marmorizzata con mele Pinova Val Venosta e cioccolato, la torta perfetta per accompagnare il tè .

PROCEDIMENTO

Prima di tutto, in un mixer frullate le mele precedentemente sbucciate e tagliate a cubetti con l’olio fino ad ottenere una crema liscia e senza grumi. In un’altra ciotola montate con le fruste elettriche le uova a temperatura ambiente con lo zucchero, il sale, la cannella e la vaniglia, fino ad ottenere un composto chiaro e spumoso.

Unite quindi le mele frullate con l’olio e continuate a lavorare il composto che dovrà risultare liscio e senza grumi. Aggiungete la farina e il lievito setacciati, amalgamate l’impasto con una spatola di legno ottenendo una consistenza uniforme. Prelevate un terzo dell’impasto e unitevi 2/3 cucchiai di cacao amaro in polvere.

Prendete uno stampo da charlotte, ungetelo e infarinatelo, poi iniziate distribuendo a raggiera metà del composto al cacao. Quindi, unite a seguire il composto chiaro, poi di nuovo terminate con quello al cioccolato. Mescolate con uno stuzzicadenti i due impasti colorati. Ora, distribuite bene nello stampo, date qualche colpetto per eliminare possibili bolle d’aria e fate cuocere in forno preriscaldato a 180°C per circa 45 minuti.

Infine, togliete la charlotte dal forno a cottura ultimata (fate la prova dello stecchino), lasciatela intiepidire e poi rovesciatela delicatamente su un piatto da portata spolverandola, prima di servire, con zucchero a velo.

Di Indira Fassioni