Il brasato perfetto

Natale è ancora lontano ma nell'attesa potreste provare questa ricetta ideale per impreziosire la tavola delle grandi occasioni . La prima regola per un brasato perfetto è non avere fretta . Questo piatto, tipico della cucina piemontese , esige infatti un particolare metodo di cottura detto brasatura , derivante da “brasa”, termine dialettale per brace, in riferimento ai tempi in cui si cucinava nel camino. Un’ antica tecnica basata sulla succulenta “contaminazione” di sapori tra l’alimento da cuocere e il liquido in cui viene cotto. Fondamentale, inoltre, scegliere il taglio di carne giusto . Il cappello del prete , che corrisponde al muscolo della spalla del bovino, è ottimo, anche perché leggermente venato di grasso, che si scioglie durante la cottura rendendo morbida la carne. Per quanto riguarda i vini , i più adatti sono quelli rossi corposi con una bassa acidità.

PROCEDIMENTO

Adagiate il pezzo intero di carne in una ciotola, aggiungete il sedano, la carota e la cipolla tagliati grossolanamente, poi coprite con il vino rosso e lasciate marinare in frigorifero per almeno una notte.Trascorso il tempo della marinatura, infarinate leggermente la carne e trasferitela in una padella con 2-3 cucchiai di olio extravergine. Poi, fatela rosolare bene almeno 5 minuti per ogni lato.



Scolate le verdure dal vino, trasferitele in una casseruola con 2 cucchiai d’olio extravergine e fatele rosolare a fuoco vivace per almeno 10 minuti, mescolando di tanto in tanto.



In una casseruola a parte, versate il vino e portate a bollore. Trasferite la carne rosolata nel tegame con le verdure, coprite con il vino, unite i chiodi di garofano, l’aglio, l’alloro, il rosmarino, il pepe e cuocete 50 minuti.