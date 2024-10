Hummus di fagioli cannellini con pomodorini arrostiti

Per i pomodorini:

Lavate ed asciugate i pomodori, metteteli in una pirofila per la friggitrice ad aria, aggiungete abbondante olio, sale, zucchero, le spezie scelte, mescolate e mettere in friggitrice ad aria 180 gradi per 10 minuti, estraete, mescolate e cuocete per altri 10 minuti a 180 gradi. In alternativa, potete cuocerli al forno a 200 gradi per 20 minuti, ma per una quantità così piccola non è conveniente.