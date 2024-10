Croccante, saporita, nutriente, ideale per la colazione. La ricetta della granola in padella è talmente veloce e semplice che si può preparare spesso con gusti ogni volta diversi. La cottura in padella è più veloce e conveniente perché il tempo di cottura è inferiore rispetto a quello del forno. Se si desidera preparare una granola vegana è sufficiente usare uno sciroppo al posto del miele.