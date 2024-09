Gnocchi di patate della Sila IGP ripieni di salsiccia

Quando le verdure saranno ben rosolate unire il concentrato di pomodoro diluito in un mestolo d’acqua calda, un rametto di timo e un pizzico di sale. Una volta ripreso il bollore unire le polpettine di salsiccia. Lasciare cuocere lentamente, come per il ragù classico, per circa 30 minuti, aggiungendo dell’acqua se necessario.