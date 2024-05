Galette di fragole

Nel numero di Cotto e mangiato Magazine di Aprile trovate questa ricetta molto facile da preparare ma soprattutto golosa . Ottima per una merenda in compagnia o come sfizio a fine pasto.

PROCEDIMENTO

Mondate le fragole, tagliatele in pezzetti e mettetele in una ciotola con il succo di limone e i tre cucchiai di zucchero di canna, mescolate bene e lasciatele marinare almeno 15 minuti, coperte, in frigorifero.

Allargate la pasta brisé aiutandovi con un mattarello in modo che venga leggermente più sottile, sistematela in una teglia (diametro 24-26 cm) rivestita con il suo foglio di carta forno in modo che sbordi leggermente fuori dalla teglia e tagliate l’eccesso, bucherellatela con una forchetta.

Riprendete le fragole e aggiungete nella ciotola la fecola setacciata, mescolate, versatele nel guscio di pasta con una parte del suo sughetto, lasciando 1 centimetro circa dai bordi.

Ripiegate i bordi della pasta verso l’interno, spennellateli con il latte, cospargete con zucchero di canna e cuocete in forno caldo ventilato a 170°C per circa 35-40 minuti.

Servite la galette tiepida o fredda, più buona dopo una notte di riposo.

