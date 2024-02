Frollini di pecorino e polvere di olive nere

sale in fiocchi

PROCEDIMENTO

In un pentolino amalgamare la panna e la metà del pecorino. Cuocere a fuoco basso mescolando con una frusta finché il composto non sarà omogeneo.

Dopo 5-6 minuti togliere dal fuoco e incorporare il mascarpone aggiungendo un po’ di pepe.



Una volta intiepidito, porlo in una tasca da pasticciere e fare rassodare in frigo per 2 ore.



Per la frolla al pecorino, amalgamare le uova con la farina, il pecorino restante e l’olio; formare una palla, coprirla con pellicola e porla in frigorifero per almeno 1 ora.



Una volta pronta stenderla tra due fogli di carta da forno a 3-4 mm di spessore e tagliarla con un coppapasta tondo di 4/5 cm.

Porli in una placca ricoperta da carta da forno, spolverizzate con sale in fiocchi e infornare a 180 °C per 15 minuti circa.



Sfornare i biscottini, farli raffreddare. Farcirli con la crema al pecorino, ripassarli nella polvere di olive e servire.

Ricetta di Lucia Pavan, Personal Chef

A cura di Indira Fassioni