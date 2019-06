Frittata spinaci e menta

DIFFICOLTA' facile

DIFFICOLTA' PORZIONI Per 4 persone

Questa ricetta è una delle tante che potete trovare nel Magazine di giugno di Cotto e mangiato realizzata con un ingrediente eccezionale: la menta. Darà carattere a qualsiasi piatto, anche il più classico come questa frittata: in pochi passaggi otterrete un rotolo da affettare in dischi che renderanno il vostro impiattamento particolarmente colorato e scenografico. Il profumo di questa erba aromatica e fresca inoltre, sarà un accompagnamento perfetto alla vostra presentazione in tavola.