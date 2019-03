DIFFICOLTA' facile

DIFFICOLTA' PREPARAZIONE 2h

PREPARAZIONE PORZIONI 4 persone

La frittata senza uova è una deliziosa alternatva vegana alla tradizionale frittata perché è realizzata con la farina di ceci e arricchita da pomodori e olive. Le uova scompaiono e vengono sostituite da una pastella densa di farina di ceci e acqua, aggiungendo spezie come la curcuma per donare un colore giallo intenso come in una frittata "vera". Provare per credere, il risultato vi stupirà!