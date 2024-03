Frittata di carciofi

PROCEDIMENTO

Pulite e private i carciofi delle parti dure e della barba interna. Tagliate a fettine di medio spessore.

Metteteli in acqua acidulata con limone o aceto per non farli annerire. Imbiondite in una casseruola uno spicchio di aglio in olio evo. A questo punto saltate i carciofi fino a farli ammorbidire.

Sbattete le uova con una frusta, aggiungendo sale, pepe e il pecorino grattugiato. La mentuccia tritata e infine i carciofi.

Fate scaldare una padella e cuocete la vostra frittata, avendo l’accortezza di girarla dall’altra parte quando sarà cotta.

A cura di Indira Fassioni