Foiade alla lepre

In una pentola di grandi dimensioni riporre la polpa di lepre con le verdure tagliate a cubetti, aglio, cannella, pepe nero, chiodi di garofano, salvia e rosmarino, pelati e vino rosso. Lasciar riposare in luogo fresco e asciutto per almeno 12 ore. Preparare il trito utilizzando un tagliere e una mezzaluna, versare il trito in una ciotola, coprirla con pellicola e lasciarla riposare in frigorifero.