17 gennaio 2024 07:00 Flan di cipolle su fonduta

DIFFICOLTA facile Tra i tanti sformati di stagioni che potrete trovare nel numero di gennaio di Cotto e mangiato Magazine, c'è il flan di cipolle su fonduta che regala un'esperienza sensoriale straordinaria. Pur essendo una ricetta semplicissima, il contrasto delicato dei sapori e il gioco tenue dell'abbinamento dei colori negli ingredienti, ne fanno un piatto da provare.

INGREDIENTI cipolle 3

burro + q.b. 30 g

farina 30 g

latte 250 ml

uova 2

sale, pepe nero per la fonduta panna fresca liquida 200 ml

Parmigiano Reggiano o Grana Padano 50 g