Dolcetti al limone: veloci e deliziosi

DIFFICOLTA' facile

DIFFICOLTA' PORZIONI Per 6 persone

Nel numero di marzo del magazine di Cotto e mangiato trovate una sezione completamente dedicata ai dolci fatti in casa con la ricotta perfetti per grandi e piccini: tra i vari spunti abbiamo scelto la ricetta dei Dolcetti veloci al limone. Alla base del nostro dessert due ingredienti fondamentali nella cucina italiana: la ricotta e il limone. Il primo è uno degli alimenti più versatili, viene infatti usato per molte preparazioni culinarie, dall’antipasto al dolce. La ricotta ha inoltre tante proteine di qualità ed è soffice, fresca e più light rispetto agli altri latticini. I limoni anche sono ampiamente usati in cucina grazie al tipico sapore aspro e profumo floreale. Inoltre sono disponibili tutto l’anno e costituiscono un’ottima fonte di vitamina C.