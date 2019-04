I cupcake per la Festa della mamma sono dei dolcetti golosi realizzati con un impasto soffice e leggero e decorati con pasta di zucchero bianca e rossa. Potete regalarli alla vostra mamma o prepararli insieme a lei, certo è che questi cupcake sono meravigliosi perché potete personalizzarli con colori e forme diversi! Utilizzate la confettura di albicocche per fare in modo che la pasta di zucchero aderisca bene sulla superficie dei cupcake.

PROCEDIMENTO

Quando avrete ottenuto una pastella omogenea, trasferitela nei pirottini da muffin e cuocete i cupcake per la Festa della mamma a 180 gradi per circa 20-25 minuti. Sfornateli e lasciateli raffreddare. Nel frattempo, stendete i due panetti di pasta di zucchero su un piano rivestito di zucchero a velo. Utilizzate il matterello liscio per la pasta di zucchero e ricavate delle sfoglie spesse 1-2 mm. Potete decorare con i fogli per creare le trame che vi piacciono, con le rotelle decoratrici, ecc. Ricavate dei cerchi dello stesso diametro dei cupcake.