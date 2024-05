Crostata fragole e aspic di fragole

Nel numero di Cotto e mangiato Magazine di Maggio trovate la ricetta di questo dolce super buono e fresco . Perfetto per una merenda estiva da gustare in compagnia.

PROCEDIMENTO

Per la base

Srotolate la frolla, con la sua carta forno, su una teglia diametro 26 cm, ritagliate eventuali parti in eccesso, forate la base delicatamente con i rebbi di una forchetta, mettetevi sopra un pezzo di carta forno e legumi e cuocete in forno preriscaldato ventilato a 180°C per circa 15-20 minuti.

Eliminate i legumi e il foglio di carta forno e cuocete per altri 10 minuti.

Spennellate la base con l’uovo sbattuto e rimettete in forno per 2 minuti, sfornate e fate raffreddare.

Per la crema

Lavorate con le fruste elettriche i formaggi con il latte condensato tenendone da parte qualche cucchiaio.

Scaldate i cucchiai messi da parte di latte condensato pochi secondi nel microonde e scioglietevi la colla di pesce ben strizzata, unitelo alla crema di formaggi, mescolate bene fino a ottenere un composto omogeneo, versatelo sulla base biscotto, livellate bene e ponete in frigorifero per almeno 2 ore.

Per l’aspic

Lavate le fragole, asciugatele e privatele del picciolo. Tagliatele in pezzetti e mescolatele con i cucchiai di zucchero. Coprite con pellicola e mettete in frigorifero per 30 minuti.

Mettete la colla di pesce ad ammorbidirsi con poca acqua per una decina di minuti.

Versate il vino e lo zucchero in un pentolino e fatelo scaldare a fuoco dolce senza bollire. Aggiungete, fuori dal fuoco, la colla di pesce ben strizzata dall’acqua di ammollo e fate sciogliere mescolando delicatamente.

Fate raffreddare e aggiungete le fragole e il succo che avranno rilasciato (tenete una ventina di pezzetti di fragole da parte).

Versate il mix vino-fragole sulla crema di formaggi ormai parzialmente solidificata, livellate bene, aggiungete con delicatezza le fragole messe da parte, schiacciandole affinchè siano coperte dall’aspic e rimettete in frigorifero per 6-8 ore, meglio una notte.

Provate le altre ricette del magazine di "Cotto e mangiato"