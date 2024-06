Crostata di ciliegie

Lavorare burro e zucchero fino ad amalgamarli, poi aggiungere l’uovo e i semi di vaniglia. Aggiungere amido di mais e farina fino a che il composto non diventa uniforme. Avvolgere l’impasto in pellicola e mantenere in frigo circa per 2 ore. Quando l’impasto risulta freddo, lavorare con mattarello su un piano infarinato, imburrare la teglia e stendere l’impasto facendo aderire bene i bordi. Forare il fondo della crostata. Cuocere a forno statico a 180° per circa 20 minuti.