3 settembre 2019 07:00 Crostata con crema al limone e frutti di bosco

DIFFICOLTA' facile

DIFFICOLTA' PORZIONI Per 6 persone Dopo le vacanze è dura riprendere la routine e, soprattutto, alzarsi presto al mattino. Svegliarsi sapendo di trovare a colazione un dolce come la Crostata con crema al limone e frutti di bosco potrebbe essere di grande aiuto. Se poi nel decoro aggiungete anche qualche bel fiore commestibile qua e là…beh, la sfida è vinta senza ombra di dubbio.

INGREDIENTI Per la frolla farina 00 200 g

zucchero 100 g

uovo 1

burro 100 g

lievito 4 g per la crema al limone uova 2

zucchero 85 g

limone non trattato 1

panna 65 ml per il decoro lamponi 1 cestino

mirtilli 1 cestino

fiori commestibili q.b. fiori commestibili

PROCEDIMENTO

Impastate gli ingredienti per la frolla nel mixer (o a mano, come preferite): meglio farlo la sera prima e lasciar riposare la pasta tutta la notte in frigorifero. Il giorno dopo stendete la frolla in uno stampo da 18 cm di diametro foderato di carta forno, bucherellando la pasta con i rebbi di una forchetta.

Fate cuocere in forno ventilato a 175°C: per i primi 15 minuti effettuate una cottura in bianco ricoprendo la frolla di fagioli posizionati su un cerchio di carta forno poi per gli altri 5 minuti eliminate fagioli e carta forno.

Nel frattempo mettete in una planetaria con la frusta gommata (oppure a mano, in una ciotola) le uova, lo zucchero, il succo e la scorza di un limone bio e la panna. Mescolate poi fate cuocere finché la crema non si addensa e versatela nel guscio di frolla.

Rimettete la crostata in forno per altri 10 minuti, sempre a 175°C. Una volta raffreddata, decorate la crostata con mirtilli, lamponi e fiori commestibili.