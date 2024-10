Crostata con caramello al cioccolato e frutta secca

Ritagliate la frolla per uno stampo da crostata con diametro 24 cm e disponetela al suo interno, fatela aderire bene a base e pareti, bucherellate il fondo e coprite con un foglio di carta da forno e legumi secchi; cuocete il disco in forno statico preriscaldato a 180°C per 15 minuti, togliete i legumi e il foglio e rimettete in forno per altri 10-15 minuti circa, finché la frolla sarà cotta e croccante.