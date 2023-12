La crostata allo zabaione speziata è una delle tante proposte golose che potrete trovare nel numero di dicembre di Cotto e mangiato Magazine . I dolci con zenzero e cannella sono un must di questo periodo: gusto e profumo inebriano cucina e tavola regalando buonumore. Troverete molte idee da sperimentare e condividere con parenti ed amici in queste giornate di festa.

decorazioni a piacere (biscottini, mirtilli, anice stellato, cannella intera e in polvere, cioccolatini al cocco etc.)

PROCEDIMENTO

Srotolate la pasta frolla e usatela, con il proprio foglio di carta forno, per foderare uno stampo diametro 26-28 cm, bucherellatela con i rebbi di una forchetta, copritela con un pezzo di carta forno e fagioli, ceci o pesetti per la cottura “in bianco”: cuocetela in forno preriscaldato, ventilato, a 180°C per circa 20 minuti.

Preparate la crema



Sbattete in un tegamino dal fondo spesso, con le fruste elettriche, i tuorli con lo zucchero e l’amido di mais, unite il marsala poco per volta, sempre montando. Aggiungete lo zenzero e la cannella e cuocete a bagnomaria su fuoco basso senza portare ad ebollizione, finchè il composto si sarà addensato, mescolando spesso (eliminate i pezzetti di spezie).

Togliete la crema dal fuoco e unitevi la gelatina ammollata e ben strizzata, unite anche la panna e mescolate bene con una frusta.

Per la finitura del dolce

Sfornate la pasta frolla che si sarà intiepidita, eliminate la carta da forno e i pesetti, versatevi la crema zabaione, livellate con una spatola e fate raffreddare prima a temperatura ambiente poi in frigorifero per almeno un’ora.

Decorate a piacere ad esempio con biscottini pan di zenzero o qualsiasi altro elemento natalizio a piacere, come nella foto.

