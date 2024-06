Crescioni con le rosole crude

Tutti conoscono la piadina ma non tutti sanno che nei chioschi in Romagna si preparano anche tantissimi crescioni. Il nome cambia in base alla zona dove si preparano, i crescioni si trovano a Cesena Forlì e Ravenna mentre a Rimini e Riccione vengono chiamati cassoni. L’impasto è lo stesso ma per i crescioni viene formato un ovale, farcito a metà e chiuso a mezzaluna.