Crema catalana al bergamotto

DIFFICOLTA' media

Il giallo intenso della sua buccia e la fragranza soave che sprigiona fanno del bergamotto l’agrume perfetto a cui ispirarsi per un delizioso dolce al cucchiaio tutto dedicato alla Festa della donna. Il suo gusto unico ha trasformato una semplice crema catalana in qualcosa di veramente speciale. Con questa ricetta ho voluto dare un tocco in più a un dolce tipico della tradizione spagnola originario della Catalogna, la crema catalana, e penso che non ci sia dessert migliore per festeggiare questo giorno speciale.