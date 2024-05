Crema al profumo di arancia 

In occasione della Festa della Mamma , Infermentum ha ideato la ricetta per una morbida crema al profumo d’arancia da accompagnare alla loro torta: con pochi passaggi e ingredienti semplici, tutti possono prepararla in pochi minuti a casa e rendere il regalo ancora più speciale.

PROCEDIMENTO

Scaldare il latte senza arrivare ad ebollizione e mettere in infusione per circa 1 minuto la buccia d’arancia. In un recipiente a parte, incorporare lo zucchero, i tuorli, l’amido e il succo d’arancia precedentemente filtrato mescolando il tutto con una frusta fino a ottenere un composto omogeneo.

Versare il latte (senza buccia) nell’emulsione di tuorli e zucchero avendo cura di mescolare subito. Trasferire il tutto in un pentolino e scaldare a fuoco lento mescolando continuamente fino al bollore per circa 1 minuto. Togliere dal fuoco e trasferire in una ciotola. Attendere fino a quando non si sarà raffreddato completamente.

Montare la panna, che dovrà essere semi montata, ed aggiungere alla crema d’ arancia ormai fredda. Mescolare dall’alto al basso per ottenere una crema diplomatica soffice e spumosa. Servire la crema assieme alla Torta di Rose calda, con la crosticina croccante e il cuore soffice.

A cura di Indira Fassioni