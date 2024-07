Couscous verdure, pepe di Sichuan e semi di Nigella

Il couscous alle verdure è una variante estiva e leggera. Per questa ricetta servono pochi ingredienti: verdure di stagione a proprio gusto, feta, arancia, sale, pepe di Sichuan e semi di Nigella. Questo piatto ha un gusto delicato e aromatico, ottimo caldo per una cena dal sapore etnico ma anche freddo come pranzo da ufficio o sotto l’ombrellone.