Coppette di pandoro con crema al mascarpone aromatizzata al caffè

DIFFICOLTA' facile

DIFFICOLTA' PORZIONI Per 6 persone

Vi serve una buona e bella idea per il dessert del cenone del'ultimo dell'anno? Queste coppette di pandoro fanno sicuramente al caso vostro, si tratta di un dolce squisito che si prepara in un lampo. Il pandoro e la crema al mascarpone sono due ingredienti simbolo per capodanno e io in questa ricetta li ho associati per un doce al cucchiaio veramente delizioso dandogli anche quel tocco in più con il caffè.