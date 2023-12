Per divertirvi e far divertire i piccoli della famiglia questa ricetta dei cinnamon rolls smart è davvero perfetta. Otterrete in una volta una splendida decorazione e un fantastico e golosissimo dessert . Profumato, invitante e scenografico sarà la vostra carta vincente per i festeggiamenti del Natale.

zenzero in polvere

cannella in polvere

impasto per la pizza

PROCEDIMENTO

Mescolate la cannella con lo zucchero e lo zenzero e tenete da parte.



Stendete l’impasto della pizza, con un mattarello, a uno spessore di circa mezzo centimetro dando una forma rettangolare. (Se necessario, per stendere l’impasto, utilizzate pochissima farina).



Spennellate l’impasto con il burro fuso intiepidito e cospargetelo con ¾ del mix di zucchero e spezie.

Arrotolate l’impasto. La difficoltà sta nell’arrotolarlo stretto ma non “schiacciarlo”e create un cilindro che taglierete in fette di 2-3 cm, adagiate i roll ottenuti, distanziati, su una teglia rivestita con carta forno cosparsa con il mix aromatico avanzato, modellateli leggermente per dare una forma più arrotondata possibile.



Copriteli con pellicola e lasciate lievitare per circa mezz’ora (nel forno spento con la luce accesa), eliminate la pellicola e cuoceteli in forno preriscaldato, statico, a 180°-190°C, per circa 10 minuti, fino a doratura.



Mangiati caldi sono ottimi, per procedere alla decorazione con glassa fateli completamente raffreddare.

Per la glassa

Versate lo zucchero a velo in una ciotolina e unite un po’ d’acqua fredda poco alla volta e iniziate a mescolare, continuate ad aggiungerne se necessaria, sempre un cucchiaino alla volta, fino ad ottenere una consistenza vischiosa.



Per la finitura

Posizionate i cinnamon rolls su un vassoio, a piacere dando la forma di un albero, spennellateli con abbondante glassa e decorateli con zuccherini rossi e verdi.



