DIFFICOLTA' facile

La cucina è arte e non è grasso… lo dimostra questa deliziosa ciambella allo yogurt e carote, leggera, salutare e sofficissima. Quando la assaggerete non ci crederete nemmeno voi di aver fatto una ciambella così morbida e soffice senza aver utilizzato il burro! Questo dolce profumatissimo piacerà sicuramente a tutti, ed è sicuramente una buona occasione per fare mangiare le carote ai vostri piccoli. Si prepara in pochissimo ed è a base di yogurt bianco e carote tritate, ottimo per la colazione e la merenda ma ideale anche come dessert di fine pasto magari accompagnato da una pallina di gelato. Io in questa ricetta ho utilizzato lo yogurt bianco ma voi potrete anche utilizzare quello del gusto che più preferite ed il risultato sarà sempre ottimo. Buonissima quella preparata con yogurt alle ciliegie a pezzi, oppure con quello all’ananas.