Chips golose di bucce di patate cacio e pepe

DIFFICOLTA' facile

Per la seconda ricetta della serie 'Le ricette al 100%' , ovvero quelle che avranno sempre come ingrediente principale ciò che siamo abituati a definire scarto alimentare, vi ho preparato le bucce di patata cacio e pepe. Gettare le bucce di patata è proprio è un vero peccato, soprattutto se sono state coltivate da noi o se provengono da agricoltura biologica. Il riciclo in cucina le vede impiegate in tisane per combattere la ritenzione idrica, in padella, al forno o fritte con croccanti ricette. Il riciclo non prevede solo l’uso in cucina, le bucce di patate si possono riutilizzare anche in giardino come fertilizzanti. Insomma, le bucce di patate possono essere definite in molti modi eccetto come “rifiuti”. E non ci dimentichiamo che hanno un sapore delizioso ancor più delle patate stesse.