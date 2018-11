Chips di zucca al rosmarino

Le chips di zucca sono delle sfiziose " finte patatine " molto più salutari perchè cotte al forno . Con soli due ingredienti potete preparare uno snack che piacerà a tutti ed andrà a ruba! La ricetta è molto semplice e golosa e si può usare anche la zucca con la buccia che in cottura diventa croccante e saporita.

Per 4 persone

PROCEDIMENTO

Tagliate la zucca a cubi poi con una mandolina create delle fettine di circa 2 millimetri di spessore. Cercate di creare delle fette simili così la cottura sarà più uniforme. Accendete il forno a 180°. Coprite 2 teglie con carta forno e disponete le fettine di zucca vicine fra loro ma non sovrapposte. Spennellate le fettine con l'olio e spolverizzatele con del rosmarino tritato finemente.

Cuocete la zucca per 15 minuti poi girate le fette e continuate la cottura per altri 15. Le fette devono diventare dorate e croccanti, quando i bordi iniziano ad arricciarsi le chips sono pronte. Togliete la zucca dal forno, spolverizzate le chips con il sale e servitele ben calde.



www.bettinaincucina.com