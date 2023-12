Cheesecake fredda cioccolato, panna e sbriciolata di biscotti

PROCEDIMENTO

Per creare la base, frullare i biscotti in un mixer fino a ridurli in polvere e metterli in una ciotola. Sciogliere il burro in un pentolino, versarlo nella ciotola insieme ai biscotti frullati e poi mescolare fino ad ottenere un composto omogeneo.



Versare in una tortiera foderata di carta forno il composto, livellarlo e pressarlo con il dorso del cucchiaio pressandolo, poi lasciare la tortiera a riposare in frigorifero per una ventina di minuti.



Preparare la crema iniziando a sminuzzare i biscotti con un coltello; nel frattempo, mettere a bagno in acqua fredda la gelatina. In una ciotola, montare la panna con le fruste elettriche fino ad ottenere una consistenza semi montata.



In un’altra ciotola, sempre con le fruste elettriche, versare il formaggio spalmabile, il mascarpone e lo zucchero a velo e mescolare fino a quando si otterrà una crema omogenea e liscia.



Scaldare il latte, aggiungervi la gelatina ben strizzata e mescolare tutto fino a quando la colla di pesce sarà sciolta. Ora, togliere il pentolino dal fornello, versare questo composto nella ciotola e mescolare tempestivamente, sempre con le fruste.



Togliere dal frigo la panna, unirla alla ciotola mescolando piano con un lecca pentole dal basso verso l’alto. Da questo composto prelevare 500 g di crema, metterla in un’altra ciotola e unendo i biscotti tritati mescolare con un lecca pentole.



Versare la crema nella tortiera sopra la base di biscotti e distribuirla bene

Inzuppare nel latte i biscotti pan di stelle e adagiarli sopra lo strato coprendo tutta la crema, lasciando un po’ di spazio dal bordo della tortiera. Versare sopra la crema rimasta e distribuirla con l’aiuto di un cucchiaio.

Lasciare riposare in frigorifero la tortiera per almeno 5 ore. Spolverare con cacao amaro conservarla in frigo fino al momento di servirla.



Ricetta di Lucia Pavan, Personal Chef

A cura di Indira Fassioni