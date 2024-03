Cheesecake alle mandorle

Nel numero di Cotto e mangiato Magazine di Marzo , in aggiunta ai tanti piatti salati, come involtini paste e risotti, trovate anche tante ricette dolci da servire a fine pasto o come merenda. La cheesecake , in tutte le sue varianti è un dolce da sempre apprezzato da tutti. In questo caso, proponiamo una variante con mandorle e cioccolato , dal gusto delicato .

mandorle in lamelle

PROCEDIMENTO

Per la base:

Frullate i biscotti e la farina di mandorle in un mixer, unite il burro e la cannella e rifrullate brevemente fino a ottenere un composto sbriciolato ma che si compatti bene.

Versate il composto ottenuto in uno stampo a cerniera (diametro consigliato 22 cm) imburrato alle pareti e con la base coperta da un cerchio di carta forno, livellatelo bene con il dorso di un cucchiaio e riponetelo in frigorifero per 10 minuti.

Riprendete lo stampo e cuocete la base biscotto 10 minuti in forno preriscaldato, ventilato, a 180°C e fatelo raffreddare.

Per la crema:

Frullate bene, con una frusta elettrica, l’uovo con lo zucchero e la vaniglia, unite anche i formaggi, il latte di mandorla la maizena e il sale, frullate per qualche minuto fino a ottenere una crema vaporosa e omogenea.

Per la cheesecake:

Versate la crema sulla base biscotto, livellatela bene e cuocete la cheesecake a 160°C per circa 60 minuti, lasciate raffreddare la torta e tenetela in frigorifero per una notte.

Decorate con mandorle in lamelle e riccioli di cioccolato fondente (potete ottenerli facilmente con un pela patate).

