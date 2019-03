Cheeseburger con cipolla caramellata: inno allo Street Food

Una vera tentazione questo cheeseburger con i suoi ingredienti ricchi e golosi : difficile resistere alla versione con la cipolla caramellata che aggiunge un tocco gourmet. Facile e veloce da preparare, il cheeseburger divenne popolare negli Stati Uniti negli anni '30 e si diffuse in Italia nei primi anni '80. E' considerato un prodotto Street Food ma si realizza facilmente in casa creando nuove combinazioni di gusto, associando condimenti diversi. Non perdete l'occasione ghiotta di provare la nostra ricetta tratta dal numero di marzo del magazine di COTTO E MANGIATO .

PROCEDIMENTO

AFFETTATE una cipolla rossa e fatela appassire in padella a fuoco basso per 15 minuti con 3 cucchiai di olio evo; se serve, unite 1 cucchiaio d'acqua, poi aggiungete 20 ml di aceto balsamico, 1 cucchiaio di zucchero di canna e fate restringere il liquido. Tenete in caldo.



IMPASTATE in una ciotola 450 g di macinato di manzo con 20 ml di senape media, formate dei medaglioni e fate riposare per 20 minuti. Trascorso il tempo, cuoceteli sulla piastra a fuoco medio per 4 minuti per lato, quando la cottura è quasi ultimata, adagiate sopra ognuno una fetta di formaggio cheddar o quello che preferite e lasciate sciogliere.



TAGLIATE a metà 4 panini e scaldateli sulla piastra. Ora riempiteli: prima con qualche foglia di rucola, poi il cheeseburger e infine la cipolla caramellata.



