Carciofi ripieni di riso al pomodoro

DIFFICOLTA facile

I carciofi ripieni sono un piatto molto versatile e facile da realizzare: ricetta ideale per chi ha poco tempo da dedicare ai fornelli oppure per chi non è molto esperto in cucina, ottima per riciclare del riso o del risotto avanzato. Possono essere serviti come appetitoso primo piatto ma ottimi anche per accompagnare secondi piatti leggeri.



Le ricette di verdure ripiene sono davvero tantissime e ci permettono di trasformare dei semplici ortaggi in piatti nutrizionalmente completi con tutti i benefici per la nostra salute. I carciofi ripieni di riso sono perfetti anche per chi segue una dieta vegetariana e per chi è intollerante al glutine.