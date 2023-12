Cappelletti ai formaggi con cavolo cappuccio, ceci e timo

DIFFICOLTA facile

I cappelletti sono una pasta ripiena tipica dell’Emilia Romagna e delle Marche. Sono chiamati così perchè la loro forma ricorda un piccolo cappello.

Il ripieno dei cappelletti cambia a seconda di chi lo prepara, in particolare in Emilia Romagna ogni famiglia ha una sua personale ricetta segreta che viene tramandata. In Romagna vengono farciti sia con un mix di formaggi che con formaggi e carne. Solitamente i cappelletti sono serviti in brodo ma sono ottimi anche nella versione asciutta.

I cappelletti ai formaggi sono molto versatili perchè si possono condire con tanti ingredienti diversi secondo i propri gusti e la stagionalità.