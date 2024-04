Cannoli siciliani con mango e more

PROCEDIMENTO

Unire la farina e la cannella in una ciotola. Aggiungere lo strutto e sabbiare, poi aggiungere zucchero e la buccia di arancia grattugiata.

Unire l’uovo continuando ad impastare, sciogliere il sale nell’aceto, unire il Marsala a filo fino ad ottenere un impasto consistente ed elastico e riporlo in frigo per almeno 2 ore.

Stendere un terzo dell’impasto alla volta: lo spessore dovrà essere di circa un paio di mm. Con un coppapasta da 10 cm ricavare dei dischi e allungarli leggermente per ricavare un ovale. Saldare i lembi esterni con il tuorlo, sovrapponendoli lungo la linea mediana del cannello. Coprire i cannoli pronti per la frittura evitando che si asciughino in superficie.

Immergere i cannoli in olio a 175°C, con la saldatura verso in basso e attendere che si raffreddino prima di estrarli dal cannello.

Setacciare la ricotta scolata dal siero e lavorarla con le fruste elettriche per un paio di minuti incorporando lo zucchero a velo. Riempire le cialde con una sacca da pasticcere da 15/16 mm; a questo punto, in altre due tasche, inserire le composte lavorate con un cucchiaio. Inserire una bocchetta piccola e premere al centro della crema di ricotta.

Guarnire con la frutta tagliata a brumoise e passata in un po’ di succo di limone zuccherato.

Ricetta di Lucia Pavan, Personal Chef

A cura di Indira Fassioni