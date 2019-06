DIFFICOLTA' facile

DIFFICOLTA' PREPARAZIONE 60'

PREPARAZIONE PORZIONI Per 6 persone

La ricetta di questo Cake alle banane, cioccolato e mandorle nasce per esigenze di dispensa. Ovvero, per utilizzare delle banane diventate troppo mature nel giro di due giorni dall’acquisto: ma come è possibile? Comunque, riciclo o non riciclo, il Cake alle banane, cioccolato e mandorle, è a dir poco spaziale a colazione!