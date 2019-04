Blonde Brownies alle noci

DIFFICOLTA' media

I brownies sono dei quadratini di torta al cioccolato tipici degli Stati Uniti ma conosciuti ed apprezzati anche in Italia e nel resto del mondo. A seconda della ricetta utilizzata possono essere con o senza glassa, possono essere arricchiti con diversi aromi e con frutta secca mista, oppure solo nocciole. Oggi vi presento una versione golosissima al cioccolato bianco e alle noci. Una ricetta facile e veloce proprio come quella originale, e altrettanto sfiziosa grazie alle noci e al cioccolato bianco che arricchiscono l’impasto. Perfetti per la merenda dei bimbi o per un tè con le amiche, i brownies al cioccolato bianco vi conquisteranno con la loro dolcezza e semplicità!