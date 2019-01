DIFFICOLTA' facile

Buonissimi biscotti al cacao semplicissimi da fare! Gli ingredienti sono pochissimi, come il tempo di cottura.... in un lampo avrete realizzato con le vostre mani dei biscotti che spariranno in poco tempo dalla vostra cucina. Per rendere ancora più cioccolatosi questi biscotti ho aggiunto le gocce di cioccolato che fanno risultare questi dolcetti molto golosi. I biscotti fragranti al cacao con gocce di cioccolato, sono ideali per la colazione del mattino o per il the delle cinque; ma, se volete proprio esagerare, serviteli con la crema pasticcera ed avrete portato in tavola un dessert di fine cena formidabile!