Biscotti da passeggio a cuore per la festa della mamma

DIFFICOLTA' facile

Per la festa della mamma ho pensato a dei biscottini di pasta frolla con farina di riso, infilati negli stecchini di legno, ideali da gustare durante una passeggiata oppure ottimi come decorazione per la tavola. Un dolce regalo da fare alla propria mamma e anche un’occasione per preparare un dolcetto simpatico insieme ai vostri bambini. La pasta frolla preparata con farina di riso è molto più leggera e digeribile rispetto alla pasta frolla classica ed è adatta che ai celiaci.