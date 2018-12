DIFFICOLTA' facile

DIFFICOLTA' PREPARAZIONE 1h

PREPARAZIONE PORZIONI 40 biscotti circa

I biscotti alla Nutella e avena sono dei golosi pasticcini a base di fiocchi di avena, Nutella, zucchero di canna e cacao. I biscotti alla Nutella e avena sono realizzati senza uova e senza cottura, vanno in frigo e non in forno. I biscotti alla Nutella e avena sono perfetti per uno spuntino goloso, piaceranno a tutti!